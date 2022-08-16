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Самое время купаться! В рижском озере температура воды достигла +25 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Самое время купаться! В рижском озере температура воды достигла +25 градусов
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Отдыхающие на озере Бабелитис
Отдыхающие на озере Бабелитис Фото: Nauris Nagliņš/LETA

Во вторник температура воды в месте для купания на озере Бабелитис достигла +25 градусов, сообщила полиция Рижского самоуправления.

Температура воды в Вакарбулли и Даугавгриве составляет +20 градусов.

В местах для купания в Даугаве на Луцавсале и в Румбуле температура воды достигла +21 градуса.

Вода на пляже Кишэзерса и в Даугаве на Кипсале прогрелась до +22 градусов.

Самая холодная вода в Вецаки: там ее температура составляет +19 градусов.

Как сообщалось, в Риге восемь официальных мест для купания: в Даугавгриве, Вакарбулли и Вецаки, в Румбуле, на Кипсале и Луцавсале и в заливе Луцавсалы, а также на озере Бабелитис.

На Кишэзерсе имеется неофициальная зона для купания, но там, как и на официальных пляжах, также работают сотрудники спасательной службы полиции Рижского самоуправления.

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