Самое время купаться! В рижском озере температура воды достигла +25 градусов

Температура воды в Вакарбулли и Даугавгриве составляет +20 градусов.

В местах для купания в Даугаве на Луцавсале и в Румбуле температура воды достигла +21 градуса.

Вода на пляже Кишэзерса и в Даугаве на Кипсале прогрелась до +22 градусов.

Самая холодная вода в Вецаки: там ее температура составляет +19 градусов.

Как сообщалось, в Риге восемь официальных мест для купания: в Даугавгриве, Вакарбулли и Вецаки, в Румбуле, на Кипсале и Луцавсале и в заливе Луцавсалы, а также на озере Бабелитис.

На Кишэзерсе имеется неофициальная зона для купания, но там, как и на официальных пляжах, также работают сотрудники спасательной службы полиции Рижского самоуправления.