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Жара продолжается: в среду воздух прогреется до +33 градусов

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Жара продолжается: в среду воздух прогреется до +33 градусов
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Фото: Reuters/ScanPix

В среду столбики термометров местами в Латвии вновь поднимутся до +33 градусов, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью местами возможны локальные дожди и грозы. Предстоит тропическая ночь - температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.

В среду на западе страны возможны локальные дожди и грозы. Воздух прогреется до +29…+33 градусов, местами на побережье - от +23 до +28 градусов.

В Риге также будет тропическая ночь - температура воздуха не опустится ниже +20…+22 градусов, а днем воздух прогреется до +31 градуса.

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