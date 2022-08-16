Жара продолжается: в среду воздух прогреется до +33 градусов

Ночью местами возможны локальные дожди и грозы. Предстоит тропическая ночь - температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.

В среду на западе страны возможны локальные дожди и грозы. Воздух прогреется до +29…+33 градусов, местами на побережье - от +23 до +28 градусов.

В Риге также будет тропическая ночь - температура воздуха не опустится ниже +20…+22 градусов, а днем воздух прогреется до +31 градуса.