На 13 наблюдательных станциях побиты рекорды жары; предстоящая ночь будет тропической

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ночью ожидается переменная облачность, локально на побережье Курземе возможны кратковременные дожди и гроза, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый восточный ветер, а минимальная температура составит от +17 до +22 градусов, таким образом, местами ночь будет тропической.

Тропическая ночь ожидается в том числе в и столице, где температура воздуха будет держаться в границах +20...+22 градусов. В Риге ночью будет сухо, с небольшой облачностью. Будет дуть слабый ветер.

В свою очередь в среду в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны локально возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +29...+33 градусов, местами на побережье не будет теплее +23...+28 градусов.

Рекорды жары побиты на 13 наблюдательных станциях

Во вторник на 13 наблюдательных станциях были установлены новые рекорды максимальной температуры воздуха 16 августа, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Жарче всего во вторник было на наблюдательной станции в Добеле, где воздух прогрелся до +32,3 градуса.

В свою очередь прохладнее всего во вторник было на Колке, где потеплело всего до +24,8 градусов.

Латвия на этой неделе переживает очередную волну жары этим летом, днем температура воздуха почти по всей стране превышается отметку в +30 градусов.