Этой ночью в Латвии местами ожидается очередная тропическая ночь, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
На 13 наблюдательных станциях побиты рекорды жары; предстоящая ночь будет тропической
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ночью ожидается переменная облачность, локально на побережье Курземе возможны кратковременные дожди и гроза, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый восточный ветер, а минимальная температура составит от +17 до +22 градусов, таким образом, местами ночь будет тропической.
Тропическая ночь ожидается в том числе в и столице, где температура воздуха будет держаться в границах +20...+22 градусов. В Риге ночью будет сухо, с небольшой облачностью. Будет дуть слабый ветер.
В свою очередь в среду в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны локально возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +29...+33 градусов, местами на побережье не будет теплее +23...+28 градусов.
Рекорды жары побиты на 13 наблюдательных станциях
Во вторник на 13 наблюдательных станциях были установлены новые рекорды максимальной температуры воздуха 16 августа, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Жарче всего во вторник было на наблюдательной станции в Добеле, где воздух прогрелся до +32,3 градуса.
В свою очередь прохладнее всего во вторник было на Колке, где потеплело всего до +24,8 градусов.
Латвия на этой неделе переживает очередную волну жары этим летом, днем температура воздуха почти по всей стране превышается отметку в +30 градусов.
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