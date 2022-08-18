Красное предупреждение! В Латвии в четверг местами ожидается экстремально сильная жара

Красное предупреждение в силе с 13 часов 18 августа по 21 час 19 августа.

Ожидается экстремальная жара. LVĢMC призывает не находиться под прямыми солнечными лучами, особенно посреди дня. Жителям рекомендуется усиленно пить жидкость, снизить дневную активность. Возможны нарушения функционирования инфраструктуры.

На сайте LVĢMC сказано, что красное предупреждение означает, что прогнозируются очень интенсивные гидрологические или метеорологические условия.

Фото: Ekrānuzņēmums no LVĢMC mājaslapas

Разница в температуре воздуха в разных частях страны может достигать 10 градусов

В четверг разница температуры воздуха в разных регионах страны может составить 10 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг облачность будет чередоваться с солнцем, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.

Столбик термометра вновь поднимется до отметки +29...+33 градуса, но местами на побережье температура воздуха будет ниже - от +23 до +28 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, день будет сухим, ветер - слабым. Воздух прогреется до +31...+33 градусов.

В середине и во второй половине дня при солнечном свете будет умеренно высокой интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому не рекомендуется длительное пребывание под прямыми солнечными лучами.