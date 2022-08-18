В пятницу жара сохранится, местами в Курземе пройдут дожди

Температура воздуха ночью не опустится ниже +16...+20 градусов, а в прибрежных районах столбики термометров будут показывать до +22 градусов.

В пятницу воздух раскалится до +30…+33 градусов, только местами на побережье будет немного прохладнее - от +25 до +29 градусов.

В Риге осадков ночью не ожидается, а температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. День будет очень жарким - до +33 градусов.

Галерея: лето в Латвии