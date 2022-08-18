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В пятницу жара сохранится, местами в Курземе пройдут дожди

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В пятницу жара сохранится, местами в Курземе пройдут дожди
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Лето в Латвии
Лето в Латвии Фото: EPA/Scanpix

В пятницу, 19 августа, в Латвии ожидается переменная облачность, по-прежнему будет очень жарко, но во второй половине дня местами в Курземе пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +16...+20 градусов, а в прибрежных районах столбики термометров будут показывать до +22 градусов.

В пятницу воздух раскалится до +30…+33 градусов, только местами на побережье будет немного прохладнее - от +25 до +29 градусов.

В Риге осадков ночью не ожидается, а температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. День будет очень жарким - до +33 градусов.

Галерея: лето в Латвии

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