В пятницу, 19 августа, в Латвии ожидается переменная облачность, по-прежнему будет очень жарко, но во второй половине дня местами в Курземе пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В пятницу жара сохранится, местами в Курземе пройдут дожди
В пятницу жара сохранится, местами в Курземе пройдут дожди
Температура воздуха ночью не опустится ниже +16...+20 градусов, а в прибрежных районах столбики термометров будут показывать до +22 градусов.
В пятницу воздух раскалится до +30…+33 градусов, только местами на побережье будет немного прохладнее - от +25 до +29 градусов.
В Риге осадков ночью не ожидается, а температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. День будет очень жарким - до +33 градусов.
Галерея: лето в Латвии
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