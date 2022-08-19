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Последний рабочий день обещает опять быть жарким

rus.tvnet.lv/LETA
Последний рабочий день обещает опять быть жарким
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Фото: Ieva Lūka/LETA

Последний рабочий день недели вновь будет жарким - на большей части территории Латвии воздух прогреется до +30...+33 градусов, прогнозируют синоптики.

В пятницу ожидается переменная облачность, днем местами в Курземе возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха днем поднимется до +30...+33 градусов, лишь местами на побережье будет немного прохладнее - +25...+29 градусов.

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