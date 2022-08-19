В пятницу днем, 19 августа, температура воздуха в Павилосте достигла +33,7 градуса. Это самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии в этом году, сообщает метеоролог LTV Том Брицис со ссылкой на информацию Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Зафиксирован самый жаркий день в году
Сначала сообщалось, что в Руцаве установлен рекорд - температура воздуха достигла +33,4 градуса.
Однако через пару часов синоптик Том Брицис сообщил, что в Павилосте была зафиксирована еще более высокая температура – плюс 33,7 градуса.
Это самое жаркое 19 августа за всю историю наблюдений за погодой в Латвии.
Предыдущий рекорд жары 19 августа был в 2017 году, когда температура в Бауске достигала +30,9 градуса.
Уже сообщалось, что последний рабочий день недели вновь будет жарким - на большей части территории Латвии воздух прогреется до +30...+33 градусов, прогнозировали синоптики.
В пятницу ожидается переменная облачность, днем местами в Курземе возможны кратковременные дожди и грозы.
Температура воздуха днем поднимется до +30...+33 градусов, лишь местами на побережье будет немного прохладнее - +25...+29 градусов.
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