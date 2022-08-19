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Зафиксирован самый жаркий день в году

rus.tvnet.lv/LETA
Зафиксирован самый жаркий день в году
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Жаркий день на пляже в Мангальсале
Жаркий день на пляже в Мангальсале Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу днем, 19 августа, ​​температура воздуха в Павилосте достигла +33,7 градуса. Это самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии в этом году, сообщает метеоролог LTV Том Брицис со ссылкой на информацию Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сначала сообщалось, что в Руцаве установлен рекорд - температура воздуха достигла +33,4 градуса.

Однако через пару часов синоптик Том Брицис сообщил, что в Павилосте была зафиксирована еще более высокая температура – ​​плюс 33,7 градуса.

Это самое жаркое 19 августа за всю историю наблюдений за погодой в Латвии.

Предыдущий рекорд жары 19 августа был в 2017 году, когда температура в Бауске достигала +30,9 градуса.

Уже сообщалось, что последний рабочий день недели вновь будет жарким - на большей части территории Латвии воздух прогреется до +30...+33 градусов, прогнозировали синоптики.

В пятницу ожидается переменная облачность, днем местами в Курземе возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха днем поднимется до +30...+33 градусов, лишь местами на побережье будет немного прохладнее - +25...+29 градусов.

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