В начале следующей недели пройдут дожди, а потом вернется жара

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, еще в пятницу сохранится сильная жара, но в выходные дни и в начале следующей недели Латвию пересекут несколько зон осадков. В первой половине недели станет немного прохладнее.

Ночь на субботу будет ясной, днем облачность увеличится, и во второй половине дня местами в Курземе ожидается кратковременный дождь. На западе страны воздух днем прогреется до +24...+29 градусов, на востоке - до +22...+25 градусов.

В воскресенье сохранится переменная облачность, с запада Латвию начнет пересекать обширная зона осадков, поэтому днем на западе страны, а ночью на понедельник уже на большей части ее территории ожидается дождь. Ночная температура составит +15...+20 градусов, днем - до +21...+26 градусов.

Во вторник центральные и восточные районы страны пересечет новая зона осадков с юга, и в ночь на среду местами пройдут сильные дожди. Ночью температура опустится до +13...+18 градусов, днем составит +20...+26 градусов. Еще в четверг и в пятницу на востоке страны возможны дожди, а в выходные дни усилится влияние антициклона и днем столбики термометров могут приблизиться к отметке +30 градусов.