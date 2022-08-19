В субботу ожидается сильная жара: объявлено предупреждение

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу местами на западе ожидается очень сильная жара. Температура воздуха повысится до +30...+31 градуса.

Предупреждение будет в силе до 21:00.

В некоторых западных и центральных регионах температура воздуха повысится до +27...+29 градусов, в этих регионах будет действовать желтое предупреждение.

Как сообщалось, в субботу, 19 августа, в Курземе местами пройдут дожди, возможны грозы.

Ночью на небе будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, а температура воздуха понизится до +14...+19 градусов, в прибрежных районах сохранится более высокая температура - до +23 градусов.

В субботу ожидается переменная облачность. Ветер - восточный, от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +25...+29 градусов, в Курземе местами его температура достигнет +30 градусов. В восточных регионах страны будет прохладнее - там температура не превысит +22...+24 градуса.

В Риге ожидается незначительная облачность, ночь пройдет без осадков. Будет преобладать слабый восточный ветер. Ночью столбик термометра опустится до отметки +20...+22 градуса. День в столице обещает быть преимущественно солнечным и сухим, будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, температура воздуха достигнет +29 градусов.