В субботу в некоторых частях Латвии возможна гроза

Ночью на небе будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, а температура воздуха понизится до +14...+19 градусов, в прибрежных районах сохранится более высокая температура - до +23 градусов.

В субботу ожидается переменная облачность. Ветер - восточный, от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +25...+29 градусов, в Курземе местами его температура достигнет +30 градусов. В восточных регионах страны будет прохладнее - там температура не превысит +22...+24 градусов.

В Риге ожидается незначительная облачность, ночь пройдет без осадков. Будет преобладать слабый восточный ветер. Ночью столбик термометра опустится до отметки +20...+22 градусов. День в столице обещает быть преимущественно солнечным и сухим, будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, температура воздуха достигнет +29 градусов.