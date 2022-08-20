Ночью местами возможен дождь; в воскресенье станет прохладнее

Ночью будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, во время грозы он будет порывистым. Температура воздуха не опустится ниже +16...+21 градуса, но местами на востоке страны воздух остынет до +13...+15 градусов.

Днем, начиная с запада, погоду будет устанавливать область низкого давления с атмосферным фронтом, поэтому на западе ожидается облачная погода и пройдет кратковременный дождь, местами возможны сильные грозы.

На востоке страны ожидается переменная облачность, значительных осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, который во время грозы может стать порывистым.

Температура воздуха повысится до +24...+28 градусов, но местами в западных районах, главным образом на побережье, воздух не будет теплее +22...+23 градусов.