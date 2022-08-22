Неделя начнется с дождей, но затем вернется рекордная жара

По прогнозам синоптиков, в понедельник немного повысится атмосферное давление, однако в начале ночи погодные условия будет определять область низкого давления. Ожидается облачная погода, которая ночью в западных и центральных районах, а

днем местами и в восточных принесет дожди, возможны и сильные грозовые ливни.

Будет дуть слабый ветер, который во время грозы может стать порывистым. Ночью столбик термометра на большей части территории страны опустится до отметки в +14...+20 градусов, в свою очередь днем потеплеет до +19...+24 градусов. При этом в восточных районах при ясном небе ночью похолодает до +13...+15 градусов, а днем воздух прогреется до +27...+28 градусов.

В понедельник объявлено предупреждение желтого уровня в связи с высокой пожароопасностью в лесах.

Во вторник и в среду ожидается переменная облачность. Местами в западных и центральных районах страны ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, в связи с чем ночью может образоваться туман. Минимальная температура воздуха составит +13...+19 градусов, в свою очередь днем вернется жара до +25...+30 градусов, немного прохладнее будет на побережье и местами в Курземе.

Во второй половине недели количество осадков сократится, облаков станет меньше. Будет дуть в основном восточный ветер. Ночи станут теплее, в конце недели возможны и тропические ночи,

а днем на большей части территории страны воздух прогреется до +28...+32 градусов, местами могут быть побиты рекорды максимальной температуры.

С приходом очередной волны жары и сухой погоды в лесах сохраняется высокая пожароопасность!