Синоптики предупреждают о сильных ливнях в начале этой ночи

В период до часа ночи местами в западном и центральном районах страны ожидаются сильные ливни - может выпасть до 10-19 миллиметров осадков.

Напомним, температура воздуха ночью понизится до +15...+20 градусов, на востоке страны - до +13...+15 градусов.

В Риге гроза возможна во второй половине ночи. Температура воздуха составит +18...+20 градусов.

В понедельник будет облачно, только в восточных районах облаков будет меньше. Местами, преимущественно в центральных и восточных регионах, ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха составит +19...+24 градуса, на востоке страны - до +28 градусов.