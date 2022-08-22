На этой неделе ожидается жара, в начале сентября значительно похолодает

Понедельник будет самым прохладным и дождливым днем на этой неделе, но уже во вторник температура воздуха повысится до +26...+31 градуса. Во вторник будет преобладать сухая и солнечная погода. На Курземском побережье Рижского залива будет на несколько градусов прохладнее, ветер слабый, с востока, юго-востока.

Жара сохранится до конца недели, и столбики термометров местами могут подняться до +33 градусов. Температура ночью составит от +12 до +21 градуса.

Многие температурные рекорды будут побиты. Минимальная температура ночью ожидается в пределах +12...+21 градуса. Будет дуть слабый ветер, временами ветра не будет вовсе.

Облака будут закрывать небо лишь изредка, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

На следующей неделе в Латвию придут прохладные воздушные массы с севера. Возможно, в первые дни сентября температура не превысит +20 градусов, а ночью местами приблизится к нулевой отметке.