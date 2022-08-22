На прошлой неделе из-за преобладающего юго-восточного ветра на южном и западном побережье Рижского залива резко понизилась температура воды, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воды в Рижском заливе местами понизилась до +6 градусов
Температура воды в Рижском заливе местами понизилась до +6 градусов
В понедельник утром в Мерсрагсе температура воды составляла +6 градусов, в Риге - +8 градусов, на Колке - +15 градусов.
В то же время в Лиепае, Вентспилсе, Скулте и Салацгриве вода была теплой - +21..+22 градуса.
Согласно данным самоуправления Юрмалы, температура воды в Булдури, Майори и Каугури в воскресенье вечером составляла около +10 градусов.
Температура воды в крупнейших озерах и реках в основном составляет +19...+24 градуса.
Ожидается, что в ближайшие дни температура воды на южном и западном побережье залива повысится, а в остальных местах существенно не изменится.
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