Температура воды в Рижском заливе местами понизилась до +6 градусов

В понедельник утром в Мерсрагсе температура воды составляла +6 градусов, в Риге - +8 градусов, на Колке - +15 градусов.

В то же время в Лиепае, Вентспилсе, Скулте и Салацгриве вода была теплой - +21..+22 градуса.

Согласно данным самоуправления Юрмалы, температура воды в Булдури, Майори и Каугури в воскресенье вечером составляла около +10 градусов.

Температура воды в крупнейших озерах и реках в основном составляет +19...+24 градуса.

Ожидается, что в ближайшие дни температура воды на южном и западном побережье залива повысится, а в остальных местах существенно не изменится.