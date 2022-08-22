Объявлено желтое предупреждение в связи с сильной жарой: потеплеет до +31 градуса

Местами - главным образом в западной части Курземе - возможны кратковременный дождь и гроза, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха повысится до +26...+31 градуса, на курземском побережье Рижского залива - до +23...+25 градусов.

В Риге ожидается солнечный день, без осадков. При слабом восточном ветре температура воздуха поднимется до +30 градусов.

По всей стране объявлено предупреждение желтого уровня о сильной жаре и повышенной пожароопасности в лесах.

Температура воды на пляжах составляет от +18 до +24 градусов, но на южном и западном побережье Рижского залива - всего +9....+17 градусов.