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В среду вечером температура поднимется до +32, в Курземе дожди

rus.tvnet.lv/LETA
В среду вечером температура поднимется до +32, в Курземе дожди
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В среду в Латвии сохранится жаркая погода, прогнозируют синоптики.

Ожидается незначительная переменная облачность. В Курземе как ночью, так и днем возможны кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью понизится до +14...+20 градусов, днем достигнет +27...+32 градусов, в Курземе воздух прогреется до +23...+26 градусов.

Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, в Курземе - северный ветер.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков, слабый южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха в центре города не опустится ниже +20 градусов ночью и достигнет +30 градусов днем.

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