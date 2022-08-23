В среду вечером температура поднимется до +32, в Курземе дожди

Ожидается незначительная переменная облачность. В Курземе как ночью, так и днем возможны кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью понизится до +14...+20 градусов, днем достигнет +27...+32 градусов, в Курземе воздух прогреется до +23...+26 градусов.

Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, в Курземе - северный ветер.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков, слабый южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха в центре города не опустится ниже +20 градусов ночью и достигнет +30 градусов днем.