На пляжах Рижского залива температура воды понизилась до +12 градусов

Температура воды на муниципальных пляжах в Вакарбулли и Даугавгриве составляет +12 градусов, а в Вецаки - на пару градусов выше, +14 градусов.

Столь низкая температура воды связана с тем, что в Латвии уже долгое время дует ветер с юга и востока, унося от берега теплые водные массы, а вместо них поступает холодная вода.

Намного теплее вода в Даугаве, Кишэзерсе и озере Бабелитис: от +20 до +24 градусов.