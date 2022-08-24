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На пляжах Рижского залива температура воды понизилась до +12 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
На пляжах Рижского залива температура воды понизилась до +12 градусов
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Фото: LETA

Из-за прибрежного ветра вода в местах для купания в Рижском заливе холодная, сообщили в Рижском самоуправлении.

Температура воды на муниципальных пляжах в Вакарбулли и Даугавгриве составляет +12 градусов, а в Вецаки - на пару градусов выше, +14 градусов.

Столь низкая температура воды связана с тем, что в Латвии уже долгое время дует ветер с юга и востока, унося от берега теплые водные массы, а вместо них поступает холодная вода.

Намного теплее вода в Даугаве, Кишэзерсе и озере Бабелитис: от +20 до +24 градусов.

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