В четверг во многих местах Латвии - в основном в центральных и восточных регионах страны - вероятны кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии ожидаются дожди, возможны грозы
В четверг в Латвии ожидаются дожди, возможны грозы
Днем ожидается переменная облачность, в Латгале - преимущественно пасмурная погода. Будет дуть слабый ветер, в Курземе и Земгале - северный, северо-восточный от слабого до умеренного.
Температура воздуха повысится до +22...+28 градусов.
В Риге вероятность осадков низкая, количество облаков сократится, будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +25 градусов.
По всей стране из-за сильной жары и высокой пожароопасности в лесах действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова