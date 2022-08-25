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В четверг в Латвии ожидаются дожди, возможны грозы

rus.tvnet.lv/LETA
В четверг в Латвии ожидаются дожди, возможны грозы
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Гроза
Гроза Фото: Schutterstock.com

В четверг во многих местах Латвии - в основном в центральных и восточных регионах страны - вероятны кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы, прогнозируют синоптики.

Днем ожидается переменная облачность, в Латгале - преимущественно пасмурная погода. Будет дуть слабый ветер, в Курземе и Земгале - северный, северо-восточный от слабого до умеренного.

Температура воздуха повысится до +22...+28 градусов.

В Риге вероятность осадков низкая, количество облаков сократится, будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +25 градусов.

По всей стране из-за сильной жары и высокой пожароопасности в лесах действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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