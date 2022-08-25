В четверг в Латвии ожидаются дожди, возможны грозы

Днем ожидается переменная облачность, в Латгале - преимущественно пасмурная погода. Будет дуть слабый ветер, в Курземе и Земгале - северный, северо-восточный от слабого до умеренного.

Температура воздуха повысится до +22...+28 градусов.

В Риге вероятность осадков низкая, количество облаков сократится, будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +25 градусов.

По всей стране из-за сильной жары и высокой пожароопасности в лесах действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.