В пятницу в Латвии ожидается довольно солнечный день, прогнозируют синоптики.
Последняя пятница лета будет теплой и довольно солнечной
Последняя пятница лета будет теплой и довольно солнечной
Ожидается переменная облачность, в отдельных местах возможен дождь. Будет дуть слабый, главным образом восточный ветер, сообщает агентство LETA.
Максимальная температура воздуха составит от +22 градусов на Колке до +29 градусов на юге Курземе.
В Риге последняя пятница лета будет сухой и преимущественно солнечной, будет дуть слабый восточный ветер, а воздух прогреется до +27 градусов.
В стране в силе желтое предупреждение о жаре и высокой пожароопасности в лесах.
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