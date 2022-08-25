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Последняя пятница лета будет теплой и довольно солнечной

rus.tvnet.lv/LETA
Последняя пятница лета будет теплой и довольно солнечной
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Люди отдыхают в Верманском парке
Люди отдыхают в Верманском парке Фото: Zane Bitere/LETA

В пятницу в Латвии ожидается довольно солнечный день, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, в отдельных местах возможен дождь. Будет дуть слабый, главным образом восточный ветер, сообщает агентство LETA.

Максимальная температура воздуха составит от +22 градусов на Колке до +29 градусов на юге Курземе.

В Риге последняя пятница лета будет сухой и преимущественно солнечной, будет дуть слабый восточный ветер, а воздух прогреется до +27 градусов.

В стране в силе желтое предупреждение о жаре и высокой пожароопасности в лесах.

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