Последняя пятница лета будет теплой и довольно солнечной

Ожидается переменная облачность, в отдельных местах возможен дождь. Будет дуть слабый, главным образом восточный ветер, сообщает агентство LETA.

Максимальная температура воздуха составит от +22 градусов на Колке до +29 градусов на юге Курземе.

В Риге последняя пятница лета будет сухой и преимущественно солнечной, будет дуть слабый восточный ветер, а воздух прогреется до +27 градусов.

В стране в силе желтое предупреждение о жаре и высокой пожароопасности в лесах.