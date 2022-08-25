В ночь на пятницу местами образуется туман

Ожидается переменная облачность, ветер слабый, температура воздуха понизится до +13...+18 градусов.

В пятницу осадков не ожидается. Ветер сохранится слабый, преимущественно с востока, юго-востока. Температура воздуха повысится до +25...+29 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +23 градусов.

В пятницу в Риге ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. При слабом ветре температура воздуха ночью понизится до +17 градусов, а днем поднимется до +27 градусов.