В ночь на пятницу, 25 августа, в Латвии местами сгустится туман, на юге страны еще ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
В ночь на пятницу местами образуется туман
В ночь на пятницу местами образуется туман
Ожидается переменная облачность, ветер слабый, температура воздуха понизится до +13...+18 градусов.
В пятницу осадков не ожидается. Ветер сохранится слабый, преимущественно с востока, юго-востока. Температура воздуха повысится до +25...+29 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +23 градусов.
В пятницу в Риге ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. При слабом ветре температура воздуха ночью понизится до +17 градусов, а днем поднимется до +27 градусов.
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