По данным Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, под влиянием северных и восточных ветров температура воды в Рижском заливе на Курземском побережье повысилась, а на Видземском - местами понизилась.
На Курземском побережье Рижского залива снова потеплела вода
Температура воды в Мерсрагсе поднялась с +6 градусов в понедельник утром до +18 градусов в пятницу утром, в Рое вода прогрелась с +8 до +18 градусов, в Колке - с +15 до +19 градусов.
Температура воды в Даугавгриве поднялась с +9 градусов в начале недели до +18 градусов в пятницу утром.
В Юрмале, по информации городской думы, в начале недели температура воды составляла +11 градусов, а вечером в четверг достигла +18...+20 градусов.
С другой стороны, температура воды в порту Скулте снизилась с +20...+22 градусов в первой половине недели до +12 градусов утром в пятницу, в порту Салацгривы - с +22 до +18 градусов.
С начала недели температура воды в портах Лиепаи и Вентспилса колеблется в пределах +20...+22 градусов, но, по данным Вентспилсской городской думы, в четверг вода на пляже остыла до +17 градусов.
Температура воды в крупных реках и озерах составляет +18...+24 градуса.
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