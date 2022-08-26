На Курземском побережье Рижского залива снова потеплела вода

Температура воды в Мерсрагсе поднялась с +6 градусов в понедельник утром до +18 градусов в пятницу утром, в Рое вода прогрелась с +8 до +18 градусов, в Колке - с +15 до +19 градусов.

Температура воды в Даугавгриве поднялась с +9 градусов в начале недели до +18 градусов в пятницу утром.

В Юрмале, по информации городской думы, в начале недели температура воды составляла +11 градусов, а вечером в четверг достигла +18...+20 градусов.

С другой стороны, температура воды в порту Скулте снизилась с +20...+22 градусов в первой половине недели до +12 градусов утром в пятницу, в порту Салацгривы - с +22 до +18 градусов.

С начала недели температура воды в портах Лиепаи и Вентспилса колеблется в пределах +20...+22 градусов, но, по данным Вентспилсской городской думы, в четверг вода на пляже остыла до +17 градусов.

Температура воды в крупных реках и озерах составляет +18...+24 градуса.