Желтое предупреждение - на выходных ожидается сильная жара

В субботу в Латвии ожидается жаркая и солнечная погода, сообщают синоптики.

Облаков будет мало, ночью и с утра местами возможен туман. Местами - главным образом вечером в Курземе - возможны кратковременный дождь и гроза, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, днем на побережье будет дуть морской бриз.

Ночью температура воздуха опустится до +13...+19 градусов. Днем потеплеет до +28...+32 градусов, лишь местами на побережье температура воздуха не будет превышать +25 градусов.

В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть слабый ветер. Ночью столбик термометра опустится до отметки в +19 градусов, в пригороде - до +15...+18 градусов. Днем ожидается жара до +30 градусов.

Днем в субботу, 27 августа, и в воскресенье, 28 августа, на большей части территории страны ожидается сильная жара -

температура воздуха повысится до +27...+32 градусов.

Предупреждение в силе с 11 часов субботы до 21 часа воскресенья.

VUGD информирует, что ожидается сильная жара. Наибольший риск возникновения проблем со здоровьем существует у отдельных групп жителей, особенно у людей в возрасте, маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями. Следует избегать пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в середине дня. Рекомендуется усиленно употреблять жидкость на протяжении всего дня.