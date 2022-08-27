Вода в Юрмале прогрелась до плюс 19 градусов, ожидается солнечный день

Уже сообщалось, что в начале недели температура воды в Юрмале опустилась до +11 градусов.

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), температура воды в субботу, 27 августа, в 9:00 часов утра была +11,5 градусов в Скулте и +17..+20 градусов в других местах на побережье, где проводятся измерения.

С другой стороны, температура воды на Вентспилсском пляже опустилась до +14 градусов.

Температура воды в Венте, Лиелупе и Даугаве +22..+24 градуса, в Айвиексте +21..+22 градуса, в Гауе +18..+22 градуса, в Салаце +20..+21 градуса, в крупнейших озерах +21..+23 градуса, по данным LVĢMC.

Также синоптики напоминают, что в субботу, 27 августа, по всей Латвии ожидается солнечная и жаркая погода.

Местами, в основном в Курземе, могут образоваться дождевые и грозовые облака. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, на побережье - морской бриз.

Температура воздуха составит +27...+31 градус, на побережье - не выше +25 градусов.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +29 градусов.