В воскресенье в Латвии сохранится преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В воскресенье будет солнечно и жарко
В воскресенье будет солнечно и жарко
Больше облаков будет в Латгале. Ночью и утром местами возможен туман.
Температура воздуха ночью составит +13...+19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +25...+31 градуса.
В Риге воскресенье будет солнечным, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +19 градусов, в пригородах - до +16...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +30 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова