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В воскресенье будет солнечно и жарко

rus.tvnet.lv/LETA
В воскресенье будет солнечно и жарко
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Латвийская природа. Иллюстративное фото
Латвийская природа. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В воскресенье в Латвии сохранится преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Больше облаков будет в Латгале. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит +13...+19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +25...+31 градуса.

В Риге воскресенье будет солнечным, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +19 градусов, в пригородах - до +16...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +30 градусов.

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