В воскресенье будет солнечно и жарко

Больше облаков будет в Латгале. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит +13...+19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +25...+31 градуса.

В Риге воскресенье будет солнечным, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +19 градусов, в пригородах - до +16...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +30 градусов.