Какой будет погода в День знаний? Новейший прогноз синоптиков

Как сообщает агентство LETA, с утра ожидается небольшая облачность, больше облаков будет к югу от Рижского залива и местами в Курземе, эти облака принесут дождь. Местами по стране возможен туман. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +3...+9 градусов, местами на побережье - до +14 градусов; в девять часов утра температура воздуха составит от +8...+9 градусов в восточных районах до +14 градусов на побережье.

Днем облачность снизится, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков ожидается к югу от Рижского зава и в Курземе. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. Воздух прогреется до +12...+16 градусов, местами в Курземе - до +18 градусов.

В столице в День знаний ожидается облачная погода, возможен дождь, температура воздуха составит от +11 градусов на рассвете до +15 градусов днем.

Самые сильные осадки на этой неделе ожидаются в понедельник вечером и во вторник, местами гроза принесет очень сильный дождь, местами возможны затопления, а также град и сильные прогнозы ветра.

Последние прогнозы свидетельствуют, что в начале сентября местами ожидаются первые осенние заморозки, холоднее будет в Видземе и Латгале.