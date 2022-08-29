В четверг, 1 сентября, в Латвии ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Какой будет погода в День знаний? Новейший прогноз синоптиков
Как сообщает агентство LETA, с утра ожидается небольшая облачность, больше облаков будет к югу от Рижского залива и местами в Курземе, эти облака принесут дождь. Местами по стране возможен туман. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +3...+9 градусов, местами на побережье - до +14 градусов; в девять часов утра температура воздуха составит от +8...+9 градусов в восточных районах до +14 градусов на побережье.
Днем облачность снизится, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков ожидается к югу от Рижского зава и в Курземе. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. Воздух прогреется до +12...+16 градусов, местами в Курземе - до +18 градусов.
В столице в День знаний ожидается облачная погода, возможен дождь, температура воздуха составит от +11 градусов на рассвете до +15 градусов днем.
Самые сильные осадки на этой неделе ожидаются в понедельник вечером и во вторник, местами гроза принесет очень сильный дождь, местами возможны затопления, а также град и сильные прогнозы ветра.
Последние прогнозы свидетельствуют, что в начале сентября местами ожидаются первые осенние заморозки, холоднее будет в Видземе и Латгале.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!