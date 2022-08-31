День знаний будет дождливым и прохланым

Ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Местами в Курземе и южнее Рижского залива возможны грозы с градом.

Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха составит +3...+9 градусов, на побережье - до +12 градусов. Максимальная температура днем ожидается от +11 градусов в Алуксненском крае до +17 градусов в Южнокурземском крае.

В Риге в ближайшие сутки ожидаются дожди, возможны сильные ливни. Во второй половине дня погода будет преимущественно сухой, но к вечеру Дня знаний вновь может пойти дождь. Ночью и утром ветер стихнет, а температура воздуха понизится до +9 градусов. Днем будет дуть умеренный северный ветер, температура не превысит +15 градусов.

Хотя 1 сентября этого года будет значительно холоднее нормы, рекорды холода побиты не будут. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая среднесуточная температура воздуха в День знаний была в 2008 году - плюс 9,6 градуса, при этом утром было 0...+4 градуса.

Галерея: Дождь в Риге