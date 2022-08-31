В День знаний воздух прогреется максимум до +17 градусов

В четверг, 1 сентября, в Латвии ожидается частично солнечная погода, более облачно будет на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут кратковременные дожди, но идущие из Рижского залива облака - особенно под Юрмалой - принесут сильный дождь, возможна и гроза с градом.

Максимальная температура воздуха днем составит от +11 градусов в Алуксненском крае до +17 градусов в Южнокурземском крае.

Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер.

В Риге в первый день сентября ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +15 градусов.

Галерея: Дождь в Риге