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В День знаний воздух прогреется максимум до +17 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В День знаний воздух прогреется максимум до +17 градусов
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День знаний
День знаний Фото: Jānis Škapars / TVNET

В четверг, 1 сентября, температура воздуха в Латвии еще немного понизится, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

В четверг, 1 сентября, в Латвии ожидается частично солнечная погода, более облачно будет на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут кратковременные дожди, но идущие из Рижского залива облака - особенно под Юрмалой - принесут сильный дождь, возможна и гроза с градом.

Максимальная температура воздуха днем составит от +11 градусов в Алуксненском крае до +17 градусов в Южнокурземском крае.

Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер.

В Риге в первый день сентября ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +15 градусов.

Галерея: Дождь в Риге

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