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VUGD предупреждает о сильном дожде в Риге

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VUGD предупреждает о сильном дожде в Риге
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Дождливое 1 сентября в Риге
Дождливое 1 сентября в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ближайшие часы в Риге ожидается сильный дождь - количество осадков может достичь 19 миллиметров, предупреждает Пожарно-спасательная служба (VUGD).

Максимальная температура воздуха днем в Латвии составит от +11 градусов в Алуксненском крае до +17 градусов в Южнокурземском крае.

Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер.

В Риге в первый день сентября ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +15 градусов.

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