В ближайшие часы в Риге ожидается сильный дождь - количество осадков может достичь 19 миллиметров, предупреждает Пожарно-спасательная служба (VUGD).
VUGD предупреждает о сильном дожде в Риге
VUGD предупреждает о сильном дожде в Риге
Максимальная температура воздуха днем в Латвии составит от +11 градусов в Алуксненском крае до +17 градусов в Южнокурземском крае.
Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер.
В Риге в первый день сентября ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +15 градусов.
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