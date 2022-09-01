VUGD предупреждает о сильном дожде в Риге

Максимальная температура воздуха днем в Латвии составит от +11 градусов в Алуксненском крае до +17 градусов в Южнокурземском крае.

Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер.

В Риге в первый день сентября ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +15 градусов.