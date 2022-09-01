В пятницу в Латвии будет дождливо, возможен град

Больше осадков ожидается в районе Рижского залива и столицы.

Будет дуть слабый ветер, днем на западе Латвии - умеренный северный ветер.

Температура воздуха не превысит +12...+17 градусов.

В Риге ожидается дождь, временами сильный, с грозой и градом. Температура воздуха составит около +14 градусов.