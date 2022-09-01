В пятницу, 2 сентября, в Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные, также возможны грозы и град, прогнозируют синоптики.
В пятницу в Латвии возможны грозы и град
В пятницу в Латвии возможны грозы и град
Больше осадков ожидается в районе Рижского залива и столицы.
Будет дуть слабый ветер, днем на западе Латвии - умеренный северный ветер.
Температура воздуха не превысит +12...+17 градусов.
В Риге ожидается дождь, временами сильный, с грозой и градом. Температура воздуха составит около +14 градусов.
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