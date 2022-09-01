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В пятницу возможны ливни с градом

rus.tvnet.lv/LETA
В пятницу возможны ливни с градом
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Фото: LETA

В пятницу, 2 сентября, в Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные, также возможны грозы и град, прогнозируют синоптики.

Больше осадков ожидается в районе Рижского залива и столицы.

Будет дуть слабый ветер, днем на западе Латвии - умеренный северный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1...+7 градусов, на побережье местами около +10 градусов. Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов.

В ближайшие сутки в Риге пройдут дожди, возможна гроза с градом. При слабом ветре температура воздуха понизится до +8 градусов ночью и поднимется до +14 градусов днем.

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