В пятницу возможны ливни с градом

Больше осадков ожидается в районе Рижского залива и столицы.

Будет дуть слабый ветер, днем на западе Латвии - умеренный северный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1...+7 градусов, на побережье местами около +10 градусов. Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов.

В ближайшие сутки в Риге пройдут дожди, возможна гроза с градом. При слабом ветре температура воздуха понизится до +8 градусов ночью и поднимется до +14 градусов днем.