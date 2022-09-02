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В ближайшие ночи в Латвии ожидаются заморозки

rus.tvnet.lv/LETA
В ближайшие ночи в Латвии ожидаются заморозки
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Заморозки в Латвии.
Заморозки в Латвии. Фото: Una Kupruka / LETA

В ближайшие ночи во многих регионах Латвии ожидаются заморозки, прогнозируют синоптики.

В предстоящие выходные и в начале следующей недели при ясном небе температура воздуха ночью и утром опустится до 0...+4 градусов, при облачности местами на побережье и в городах - до +5...+8 градусов. Ближе к почве во многих местах ожидается минусовая температура, заморозки возможны во всех регионах страны, но в основном - на востоке.

Сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, на побережье - локальные сильные ливни с градом и грозами. Температура в выходные дни не превысит +13...+18 градусов, а на следующей неделе немного повысится.

Галерея: Заморозки в Латвии

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