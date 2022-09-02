В ближайшие ночи в Латвии ожидаются заморозки

В предстоящие выходные и в начале следующей недели при ясном небе температура воздуха ночью и утром опустится до 0...+4 градусов, при облачности местами на побережье и в городах - до +5...+8 градусов. Ближе к почве во многих местах ожидается минусовая температура, заморозки возможны во всех регионах страны, но в основном - на востоке.