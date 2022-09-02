Из-за притока воздуха из Арктики среднесуточная температура в Риге понизилась на 13 градусов

В минувшее воскресенье, 28 августа, среднесуточная температура воздуха в центре столицы составляла +24,2 градуса, тогда как 1 сентября она была всего +10,9 градуса.

В минувшее воскресенье температура воздуха была на шесть градусов выше августовской климатической нормы, а в День знаний она опустилась на 2,6 градуса ниже сентябрьской нормы.

Максимальная дневная температура воздуха в Риге снизилась с +30 градусов в минувшие выходные до +14 градусов в четверг, 1 сентября.

До начала следующей недели температура воздуха будет оставаться ниже нормы, после чего повысится и достигнет уровня, характерного для сентября, количество осадков уменьшится, прогнозируют синоптики.