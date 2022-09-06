Лето 2022 года в Латвии стало третьим в истории метеонаблюдений

Самым жарким лето было в 2010 и 2021 годах, когда средняя температура воздуха составляла +18,4 и +18,8 градуса соответственно. Семь из десяти самых жарких летних сезонов в Латвии были в этом веке.

На всех станциях метеонаблюдений средняя температура воздуха за последние три месяца была на 1,2-1,9 градуса выше нормы.

3 июня в Даугавпилсе была зафиксирована самая низкая температура воздуха прошедшим летом - +4,3 градуса. В конце июня установилась сильная жара, во время которой было побито 48 рекордов максимальной температуры.

В июле было зафиксировано 11 новых рекордов тепла и девять новых рекордов холода. Средняя температура месяца составила +17,6 градуса, что на 0,2 градуса ниже нормы.

Хотя июль обычно является самым теплым месяцем лета, самая высокая среднемесячная температура была в августе - +19,8 градуса. В последний месяц лета было зарегистрировано 125 рекордов максимальной суточной температуры, в том числе десять рекордов декады и четыре национальных рекорда тепла. Прошедший август стал вторым самым жарким в истории Латвии, уступив лишь августу 1939 года, когда средняя температура была еще на 0,4 градуса выше.

Количество осадков прошедшим летом составило в среднем 228,7 миллиметра, или 103% нормы, при этом сильные ливни чередовались с засушливыми периодами.