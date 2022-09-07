В среду ожидается дождь, день будет пасмурным

Солнце будет чередоваться с облаками, температура воздуха составит +13...+17 градусов, на юго-западе страны - до +19 градусов.

В Риге ожидается облачный день, возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит около +16 градусов.

Галерея: Дождь в Риге