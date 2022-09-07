В среду, 7 сентября, во многих регионах Латвии пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики.
В среду ожидается дождь, день будет пасмурным
В среду ожидается дождь, день будет пасмурным
Солнце будет чередоваться с облаками, температура воздуха составит +13...+17 градусов, на юго-западе страны - до +19 градусов.
В Риге ожидается облачный день, возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит около +16 градусов.
Галерея: Дождь в Риге
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