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В среду ожидается дождь, день будет пасмурным

rus.tvnet.lv/LETA
В среду ожидается дождь, день будет пасмурным
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Дождливая погода
Дождливая погода Фото: Zane Bitere / LETA

В среду, 7 сентября, во многих регионах Латвии пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Солнце будет чередоваться с облаками, температура воздуха составит +13...+17 градусов, на юго-западе страны - до +19 градусов.

В Риге ожидается облачный день, возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит около +16 градусов.

Галерея: Дождь в Риге

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