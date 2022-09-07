В середине сентября в Латвии ожидается потепление

Еще в четверг и пятницу температура воздуха местами в Видземе и Латгале опустится немного ниже нуля, ожидаются новые рекорды холода. Погода будет в основном сухой и солнечной, а во второй половине дня воздух прогреется до +14...+19 градусов.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября, может увеличиться облачность, но значительных осадков не ожидается. Ночи будут прохладными, а днем температура воздуха повысится до +15...+20 градусов.

На следующей неделе температура воздуха временами составит +17...+22 градуса, но будут и более прохладные и дождливые дни. Существенных заморозков не ожидается.

Галерея: Золотая осень в Латвии