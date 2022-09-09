В субботу температура повысится до +19, возможны небольшие дожди

Местами в Курземе будет пасмурно и пройдет небольшой дождь, осадки наиболее вероятны утром в Южнокурземском крае.

Как ночью, так и днем будет дуть восточный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью понизится до +4...+10 градусов, местами в восточных районах - до нуля градусов. Днем столбик термометра достигнет отметки +15...+19 градусов, но в некоторых районах Курземе из-за облачности не ожидается температура выше +13 градусов.

В Риге в субботу вероятна незначительная облачность, без осадков. При слабом и умеренном восточном, юго-восточном ветре температура воздуха ночью опустится до +6...+8 градусов, днем станет теплее - от +18 до +19 градусов.