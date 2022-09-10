В воскресенье в Латгале пройдут дожди, в Риге без осадков

В ночь на воскресенье в Латвии осадков не ожидается, будет малооблачно. При слабом восточном, северо-восточном ветре температура воздуха понизится до 0...+8 градусов.

Начиная с юго-востока страны, в воскресенье количество облаков увеличится, в Латгале и Селии небо будет облачным, ожидается дождь.

В Курземе день будет солнечным. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, воздух прогреется до +15...+19 градусов, в Латгале и Селии будет не теплее +9...+13 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается небольшая облачность, к вечеру небо затянется облаками, но дождя не будет. Ночью будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха понизится до +6 градусов. Днем потеплеет до +17...+18 градусов.

Rītdien, 11.09., Latvijā tiek svinēta Tēvu diena. Laiks būs lielākoties silts, un dienas pirmā daļa piemērota, lai svētkus pavadītu ārā, svaigā gaisā 🍂 pic.twitter.com/M1iSecXQrv — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 10, 2022

Галерея: Цветы в Латвии