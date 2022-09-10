В воскресенье, 11 сентября, в Белоруссии усилится циклон, и под его воздействием в Латгале и Селии будет пасмурно и дождливо, прогнозируют синоптики.
В воскресенье в Латгале пройдут дожди, в Риге без осадков
В ночь на воскресенье в Латвии осадков не ожидается, будет малооблачно. При слабом восточном, северо-восточном ветре температура воздуха понизится до 0...+8 градусов.
Начиная с юго-востока страны, в воскресенье количество облаков увеличится, в Латгале и Селии небо будет облачным, ожидается дождь.
В Курземе день будет солнечным. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, воздух прогреется до +15...+19 градусов, в Латгале и Селии будет не теплее +9...+13 градусов.
В воскресенье в Риге ожидается небольшая облачность, к вечеру небо затянется облаками, но дождя не будет. Ночью будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха понизится до +6 градусов. Днем потеплеет до +17...+18 градусов.
Rītdien, 11.09., Latvijā tiek svinēta Tēvu diena. Laiks būs lielākoties silts, un dienas pirmā daļa piemērota, lai svētkus pavadītu ārā, svaigā gaisā 🍂 pic.twitter.com/M1iSecXQrv— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 10, 2022
Галерея: Цветы в Латвии
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