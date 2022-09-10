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В воскресенье в Латгале пройдут дожди, в Риге без осадков

rus.tvnet.lv
В воскресенье в Латгале пройдут дожди, в Риге без осадков
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Люди в Риге. Иллюстративное фото
Люди в Риге. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste / LETA

В воскресенье, 11 сентября, в Белоруссии усилится циклон, и под его воздействием в Латгале и Селии будет пасмурно и дождливо, прогнозируют синоптики.

В ночь на воскресенье в Латвии осадков не ожидается, будет малооблачно. При слабом восточном, северо-восточном ветре температура воздуха понизится до 0...+8 градусов.

Начиная с юго-востока страны, в воскресенье количество облаков увеличится, в Латгале и Селии небо будет облачным, ожидается дождь.

В Курземе день будет солнечным. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, воздух прогреется до +15...+19 градусов, в Латгале и Селии будет не теплее +9...+13 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается небольшая облачность, к вечеру небо затянется облаками, но дождя не будет. Ночью будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха понизится до +6 градусов. Днем потеплеет до +17...+18 градусов.

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