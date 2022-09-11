Мало солнца. Синоптики рассказали о погоде не следующей неделе

В понедельник и вторник небо будет преимущественно облачным, местами пройдут небольшие дожди, больше осадков будет в Курземе. Температура воздуха не опустится ниже +4...+9 градусов ночью и не превысит +13...+18 градусов днем.

Начиная со среды по всей Латвии местами ожидаются дожди. Из-за облачности температура воздуха ночью ожидается не ниже +5 градусов, местами выше +10 градусов, а максимальная температура днем составит +11...+17 градусов, в среду до +20 градусов.

С середины недели усилится южный и западный ветер, на отдельных участках побережья ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

По нынешним прогнозам, с 20 сентября начнется похолодание.