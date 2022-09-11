На следующей неделе в Латвии будет мало солнца, временами ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
Мало солнца. Синоптики рассказали о погоде не следующей неделе
Мало солнца. Синоптики рассказали о погоде не следующей неделе
В понедельник и вторник небо будет преимущественно облачным, местами пройдут небольшие дожди, больше осадков будет в Курземе. Температура воздуха не опустится ниже +4...+9 градусов ночью и не превысит +13...+18 градусов днем.
Начиная со среды по всей Латвии местами ожидаются дожди. Из-за облачности температура воздуха ночью ожидается не ниже +5 градусов, местами выше +10 градусов, а максимальная температура днем составит +11...+17 градусов, в среду до +20 градусов.
С середины недели усилится южный и западный ветер, на отдельных участках побережья ожидаются порывы до 17 метров в секунду.
По нынешним прогнозам, с 20 сентября начнется похолодание.
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