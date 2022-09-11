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В понедельник воздух прогреется до +19 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В понедельник воздух прогреется до +19 градусов
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Река Даугава
Река Даугава Фото: Evija Trifanova/LETA

Понедельник в Латвии будет облачным, в Курземе сохранится солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, в Курземе северный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, на Курземском побережье Рижского залива до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов, в Курземе - до +15...+19 градусов.

В понедельник в столице будет облачно, ночью возможен небольшой дождь. Ветер слабый с северо-востока. Температура воздуха понизится до +9 градусов ночью и не превысит +14 градусов днем.

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