В понедельник воздух прогреется до +19 градусов

Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, в Курземе северный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, на Курземском побережье Рижского залива до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов, в Курземе - до +15...+19 градусов.

В понедельник в столице будет облачно, ночью возможен небольшой дождь. Ветер слабый с северо-востока. Температура воздуха понизится до +9 градусов ночью и не превысит +14 градусов днем.