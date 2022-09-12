Бабье лето, золотая осень и первый снег. Прогноз погоды на ближайшие месяцы

Галерея: Холодное осеннее утро

Сейчас в долгосрочной перспективе можно сделать вывод, что аналогичная ситуация может сохраниться и в октябре. Количество осадков ожидается в пределах нормы или ниже. В ноябре осадков может быть уже больше", - говорит Круминя.

Эксперт указывает, что золотая осень наступит в конце сентября или начале октября. "Для этого температура воздуха должна быть постоянно ниже, чтобы листья могли замерзнуть. Это придает им желто-оранжевый оттенок", - добавляет она.

Средняя температура воздуха осенью 2021 года (сентябрь-ноябрь) в Латвии составила +7,6 градуса, что на 0,5 градуса выше сезонной нормы (1991-2020 годы) и на 0,9 градуса выше нормы 1981-2010 годов. В западных и центральных районах страны осень была теплее нормы на 0,4-0,7 градуса, в восточной части осенние месяцы в целом были теплее нормы на 0,2-0,4 градуса.

Максимальная осенняя температура воздуха +26,3 градуса наблюдалась в Елгаве 10 сентября, минимальная - минус 7,7 градуса - 22 ноября в Даугавпилсе. Всего в осенний период было зарегистрировано 22 суточных рекорда максимальной температуры воздуха и 2 - минимальной, при этом обновлены были 7 суточных рекордов максимальной и 1 - минимальной температуры воздуха.

Галерея: Осень в центральных парках Риги

Общее количество осадков в среднем по Латвии осенью 2021 года составило 181,2 миллиметра, что на 7% ниже годовой нормы (195,3 мм в 1991-2020 годы). Больше всего осадков осенью выпало в Руцаве - 338,9 миллиметра, а меньше всего - в Даугавпилсе - 111,3 миллиметра.

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