Во вторник местами в Латвии ожидаются дожди

Больше осадков выпадет во вторник вечером в Курземе.

В ближайшую ночь ожидается слабый ветер и безветрие, местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +4...+9 градусов.

Днем будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов.

В Риге во вторник будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Ветер слабый южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, а днем воздух прогреется до +15 градусов.