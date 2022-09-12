Во вторник в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Во вторник местами в Латвии ожидаются дожди
Во вторник местами в Латвии ожидаются дожди
Больше осадков выпадет во вторник вечером в Курземе.
В ближайшую ночь ожидается слабый ветер и безветрие, местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +4...+9 градусов.
Днем будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов.
В Риге во вторник будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Ветер слабый южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, а днем воздух прогреется до +15 градусов.
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