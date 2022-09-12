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Во вторник воздух прогреется до +17 градусов; местами возможны дожди

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник воздух прогреется до +17 градусов; местами возможны дожди
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Дождливая погода. Иллюстративное фото.
Дождливая погода. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Во вторник в Латвии ожидается в основном облачная погода, местами пройдут дожди, более обширные осадки ожидаются к вечеру в Курземе, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге ожидается преимущественно облачный день, без осадков. Воздух прогреется до +15 градусов.

В Скандинавии находится циклон, с запада приближается связанный с ним атмосферный фронт.

В юго-восточной части страны по-прежнему в силе оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о высокой пожароопасности в лесах.

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