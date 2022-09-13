Средняя температура воздуха в Латвии в первой декаде сентября составила +9,9 градуса, что на 4,1 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура в начале сентября была на 4 градуса ниже нормы. Так холодно не было с 1993 года
Температура в начале сентября была на 4 градуса ниже нормы. Так холодно не было с 1993 года
Еще холоднее было начало сентября в 1993 году.
Максимальная температура воздуха декады составила +19,2 градуса 10 сентября в Вентспилсе, а самая низкая температура была -1,5 градуса 9 сентября в Мадоне, и это новый рекорд холода для этого дня в Латвии.
Всего за первую декаду сентября было побито 24 рекорда минимальной температуры воздуха.
Среднее количество осадков составило 5,8 миллиметра, или 26% нормы. Самые сильные порывы ветра - 16,5 метра в секунду - наблюдались 1 сентября в Дагде.
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