Температура в начале сентября была на 4 градуса ниже нормы. Так холодно не было с 1993 года

Еще холоднее было начало сентября в 1993 году.

Максимальная температура воздуха декады составила +19,2 градуса 10 сентября в Вентспилсе, а самая низкая температура была -1,5 градуса 9 сентября в Мадоне, и это новый рекорд холода для этого дня в Латвии.

Всего за первую декаду сентября было побито 24 рекорда минимальной температуры воздуха.

Среднее количество осадков составило 5,8 миллиметра, или 26% нормы. Самые сильные порывы ветра - 16,5 метра в секунду - наблюдались 1 сентября в Дагде.