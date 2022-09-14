Синоптики прогнозируют погоду на следующую неделю

В ближайшие дни временами будут идти дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Больше осадков ожидается в западной части Видземе и Курземе, в Латгале сохранится более сухая погода. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха в ночные часы понизится до +7...+13 градусов. Максимальная температура при свете солнца составит +13...+18 градусов.

Фото: Ливень в Риге

Предположительно, вечером воскресенья и в начале следующей недели от Украины на север начнет передвигаться обширный и мощный циклон. Если этот прогноз сбудется, в Латвии усилится северный ветер, а в восточной части страны возможны обильные осадки.

В продолжение следующей недели атмосферное давление повысится, количество осадков сократится, а также стихнет ветер. В самые холодные дни температура воздуха, вероятно, не превысит +7...+13 градусов, а ночью столбик термометра местами может опуститься на несколько градусов ниже нуля.