Во второй половине этой недели погоду в Латвии будет определять циклон. По мере его отступления к востоку и усиления антициклона в Западной Европе на следующей неделе в страны Балтии начнет поступать более прохладный воздух с севера, свидетельствуют последние прогнозы.
Синоптики прогнозируют погоду на следующую неделю
В ближайшие дни временами будут идти дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Больше осадков ожидается в западной части Видземе и Курземе, в Латгале сохранится более сухая погода. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.
Температура воздуха в ночные часы понизится до +7...+13 градусов. Максимальная температура при свете солнца составит +13...+18 градусов.
Фото: Ливень в Риге
Предположительно, вечером воскресенья и в начале следующей недели от Украины на север начнет передвигаться обширный и мощный циклон. Если этот прогноз сбудется, в Латвии усилится северный ветер, а в восточной части страны возможны обильные осадки.
В продолжение следующей недели атмосферное давление повысится, количество осадков сократится, а также стихнет ветер. В самые холодные дни температура воздуха, вероятно, не превысит +7...+13 градусов, а ночью столбик термометра местами может опуститься на несколько градусов ниже нуля.
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