В пятницу на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, синоптики прогнозируют местами грозы с градом.
Погода на пятницу: грозы и порывистый ветер
Погода на пятницу: грозы и порывистый ветер
Гроза более вероятна в Курземе, а также на западе Видземе.
Юго-западный ветер усилится порывами до 11-16 метров в секунду, возможно еще большее усиление ветра во время грозы.
На солнце температура воздуха достигнет +13...+16 градусов.
В Риге временами ожидаются дожди. Будет дуть южный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду, на солнце дни воздух прогреется до +15...+16 градусов.
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