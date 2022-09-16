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Погода на пятницу: грозы и порывистый ветер

rus.tvnet.lv/LETA
Погода на пятницу: грозы и порывистый ветер
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

В пятницу на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, синоптики прогнозируют местами грозы с градом.

Гроза более вероятна в Курземе, а также на западе Видземе.

Юго-западный ветер усилится порывами до 11-16 метров в секунду, возможно еще большее усиление ветра во время грозы.

На солнце температура воздуха достигнет +13...+16 градусов.

В Риге временами ожидаются дожди. Будет дуть южный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду, на солнце дни воздух прогреется до +15...+16 градусов.

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