В субботу ожидаются грозы, температура до +16 градусов

Во время грозы также возможны град и сильные порывы ветра. В остальное время ветер будет преимущественно умеренным западного, юго-западного направления.

Температура воздуха ночью понизится до +8...+12 градусов. Днем, когда сквозь облака выглянет солнце, воздух прогреется до +13...+16 градусов.

В Риге в субботу временами ожидаются дожди, возможны грозовые ливни. Ветер умеренный юго-западный. Температура воздуха будет колебаться у отметки +10 градусов ночью и не превысит +16 градусов днем.