В субботу существенных изменений погоды в Латвии не ожидается: на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами - сильные дожди с грозами, прогнозируют синоптики.
В субботу ожидаются грозы, температура до +16 градусов
В субботу ожидаются грозы, температура до +16 градусов
Во время грозы также возможны град и сильные порывы ветра. В остальное время ветер будет преимущественно умеренным западного, юго-западного направления.
Температура воздуха ночью понизится до +8...+12 градусов. Днем, когда сквозь облака выглянет солнце, воздух прогреется до +13...+16 градусов.
В Риге в субботу временами ожидаются дожди, возможны грозовые ливни. Ветер умеренный юго-западный. Температура воздуха будет колебаться у отметки +10 градусов ночью и не превысит +16 градусов днем.
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