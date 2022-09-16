Пт, 16.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В субботу ожидаются грозы, температура до +16 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В субботу ожидаются грозы, температура до +16 градусов
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Гроза
Гроза Фото: Schutterstock.com

В субботу существенных изменений погоды в Латвии не ожидается: на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами - сильные дожди с грозами, прогнозируют синоптики.

Во время грозы также возможны град и сильные порывы ветра. В остальное время ветер будет преимущественно умеренным западного, юго-западного направления.

Температура воздуха ночью понизится до +8...+12 градусов. Днем, когда сквозь облака выглянет солнце, воздух прогреется до +13...+16 градусов.

В Риге в субботу временами ожидаются дожди, возможны грозовые ливни. Ветер умеренный юго-западный. Температура воздуха будет колебаться у отметки +10 градусов ночью и не превысит +16 градусов днем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх