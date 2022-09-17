В воскресенье в Латвии сквозь облака будет проглядывать солнце, и температура воздуха повысится до +14...+17 градусов, прогнозируют синоптики.
В воскресенье воздух прогреется до +17 градусов
В воскресенье воздух прогреется до +17 градусов
Местами пройдут кратковременные дожди, в первой половине дня осадки ожидаются в Курземе и Видземе. Возможна гроза.
Будет дуть слабый ветер.
В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +16...+17 градусов.
В юго-восточной части Латвии по прежнему в силе объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение - местами сохраняется высокая пожароопасность в лесах.
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