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В воскресенье воздух прогреется до +17 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В воскресенье воздух прогреется до +17 градусов
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Фото: Schutterstock.com

В воскресенье в Латвии сквозь облака будет проглядывать солнце, и температура воздуха повысится до +14...+17 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут кратковременные дожди, в первой половине дня осадки ожидаются в Курземе и Видземе. Возможна гроза.

Будет дуть слабый ветер.

В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +16...+17 градусов.

В юго-восточной части Латвии по прежнему в силе объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение - местами сохраняется высокая пожароопасность в лесах.

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