В воскресенье воздух прогреется до +17 градусов

Местами пройдут кратковременные дожди, в первой половине дня осадки ожидаются в Курземе и Видземе. Возможна гроза.

Будет дуть слабый ветер.

В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +16...+17 градусов.

В юго-восточной части Латвии по прежнему в силе объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение - местами сохраняется высокая пожароопасность в лесах.