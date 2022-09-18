На следующей неделе начнется астрономическая осень; синоптики обещают похолодание

До среды по всей стране ожидаются кратковременные дожди, локально возможны грозовые ливни и град. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер. Ночью и с утра образуется туман. Температура воздуха сохранится преимущественно выше +5 градусов, а в солнечные моменты днем воздух прогреется до +12...+16 градусов, сообщает агентство LETA.

Во второй половине недели ожидается слабый ветер переменчивого направления. По ночам местами, где рассеются облака, ожидаются заморозки, однако в других местах температура воздуха ниже нуля не опустится. Максимальная температура воздуха составит +10...+16 градусов. Днем ожидается туман и кратковременный дождь.

23 сентября наступит астрономическая осень. Как известно, метеорологическая осень в этом году в Латвии началась 31 августа. На большей части территории страны она наступила на несколько дней позже, чем обычно, а на курземском побережье - на пару дней раньше нормы.

Метеорологическая осень наступает, когда минимум пять суток подряд средняя температура воздуха ниже +15 градусов. Календарная осень ежегодно начинается 1 сентября и завершается 30 ноября, в свою очередь начало астрономической осени - равноденствие. В это время оба полушария Земли получают одинаковое количество света и тепла.

Сезонные прогнозы свидетельствуют, что осенью и зимой средняя температура воздуха в Латвии ожидается выше нормы, однако есть высокая вероятность одного или нескольких периодов с сильным морозом.